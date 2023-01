Ex-BBB Ivy Moraes ostenta bumbum perfeito em dia de piscina: "Maravilhosa"

Nas redes sociais, a ex-BBB Ivy Moraes ganhou elogios ao exibir seu corpão sarado

Ivy Moraes(30) elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 27, ao mostrar como estava aproveitando o seu dia.

A ex-participante do BBB 20 compartilhou no feed do Instagram, uma foto em que aparece usando um biquíni fio-dental estampado com flores, enquanto estava na piscina, e deixou os fãs impressionados com seu corpo sarado e seu bumbum perfeito. "A vida é bela", disse ela na legenda do post.

A postagem da modelo rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Arrasando", comentou outra. "Mulher, você é top demais", afirmou uma admiradora. "É uma perfeição", falou uma fã.

Vale lembrar que Ivy está solteira. A ex-BBB confirmou o fim de seu relacionamento com Nandinho Borges no dia 4 de janeiro, quando respondeu à publicação de uma página de fofoca. Apesar de dizer à página Gossip do Dia que eles estavam seguindo caminhos diferentes após brigarem, a influenciadora não deixou as portas completamente fechadas, dizendo que os dois ainda "estão conversando e se acertando". Os dois estavam juntos desde maio de 2021, e chegaram a participar do Power Couple Brasil, da Record.

Confira a publicação de Ivy Moraes de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ivy Moraes ღ (@ivymoraes)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!