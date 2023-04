Ex-BBB Fred Bruno impressiona ao renovar o visual: “Perfeito”

Jornalista Fred Bruno passa por transformação no visual e recebe elogios de seus ex-colegas de confinamento do BBB23

Fred Bruno (33) é um novo homem depois de dar uma passadinha em um salão de cabeleireiros nesta quinta-feira, 13! O ex-brother, que foi eliminado do BBB23 no mês passado, decidiu dar uma repaginada drástica no cabelo e surgiu com um novo visual, que já foi aprovado por alguns colegas de confinamento.

Com um vídeo publicado em suas redes sociais, o jornalista mostrou o antes e depois da mudança. Primeiro, ele surge com os fios cacheados de duas cores, preto e branco. Após algumas horinhas no salão, Fred exibe sua nova versão enquanto faz pose e dá até uma piscadinha: o cabelo curtinho na régua e totalmente platinado.

“O platinado voltou! Vocês pediram muito e eu prontamente atendi! E aí, tá aprovado?”, o ex-brother pediu a opinião dos seguidores. Marvvila (23), que também já foi eliminada do reality contou o que achou da mudança: “Amei, papi”, ela comentou com um emoji apaixonado. Gabriel Santana (23) não ficou de fora: "Moleque lindo”, o ator elogiou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred Bruno (@fred)

Além dos ex-brothers, os seguidores do pai de Cris (1), fruto do antigo relacionamento com a empresária e influenciadora Bianca Andrade (28), também opinaram sobre o novo visual: “Olha o guri, @larisantosbe, tá maravilindo”, disse uma admiradora marcando Larissa Santos (23), a parceira do jornalista que ainda está confinada no reality. “Perfeito!” elogiou mais uma.

