Após o BBB23, Fred Bruno mergulha e dá 'ajeitadinha' na sunga recheada

Fred Bruno mergulha em praia no Rio de Janeiro e impressiona fãs; veja

Após uma participação marcante no BBB23, o brother Fred Bruno foi flagrado nesta sexta-feira, 31, em um momento raríssimo ao ir à praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em um dia de calorão na capital fluminense, o influenciador aproveitou para se refrescar em um banho de mar. Ao sair da água, ele precisou dar uma ajeitadinha na sunga que usava.

O ex-namorado de Bianca Andrade é conhecido pela boa forma e pelas pernas torneadas que exibe - elas foram conquistadas pela prática esportiva, da qual ele é adepto regularmente.

Fred Bruno foi o décimo eliminado do BBB23 com com 50,23% dos votos.

Veja:

