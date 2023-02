Ex-BBB Flay radicaliza o visual e ganha comparações: “Virou Luísa Sonza”

Participante do BBB 20, Flay mudou drasticamente o visual e surgiu platinada

Flay (28) deixou seus seguidores chocados ao mudar drasticamente o visual nesta segunda-feira, 27. A morena, que aposta em fios longos e escuros desde que entrou no BBB em 2020, aderiu aos fios curtos e platinados com uma mudança radical, e ganhou comparações com a cantora Luísa Sonza (24), que também tem os fios descoloridos.

Com uma publicação em suas redes sociais, Flay publicou uma selfie exibindo a mudança com os fios brancos na altura do ombro, texturizados em ondas. Fazendo carão, a cantora elegeu em uma regata branca e jaqueta de couro, o que tornou o visual ainda mais diferentão. Na publicação, a ex-BBB legendou em inglês: “Hey bitch*s, I’m here”. Já nos stories, ela escreveu: “Prometo que vim para ficar”.

Nos comentários, os fãs se mostraram animados com a mudança e compararam o visual com o da funkeira, que também aposta nos fios platinados e imagem mais carregada como um recurso artístico: “Ansioso pelo álbum”, disse um admirador de Flay. “Virou a Luísa", disse outro fã sobre a semelhança com Sonza. “Maravilhosa”, exaltou um terceiro. “Fico em choque com o tanto dessa beleza”, disse outro.

Flay detona alegoria "demoníaca" da Salgueiro e Gil do Vigor rebate

Recentemente Flay se envolveu em uma polêmica ao opinar sobre uma alegoria de Carnaval. A ex-BBB se disse horrorizada com a um dos carros alegóricos, que continha a imagem do diabo e abordava a profanação, da escola de samba Salgueiro, que fez uma escolha de tema ousada ao abordar os pecados e a luta contra o bem e o mal.

Gil do Vigor também se envolveu na polêmica e rebateu a ex-sister: “...Estamos todos em busca de algo, e por isso as religiões devem ser respeitadas sobre a cultura. Quão lindo é poder aprender e desfrutar. E tudo isso vem através do respeito! O respeito nos torna gigantes!", disse. Confira as declarações!