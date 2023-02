Flay detona alegoria "demoníaca" da Salgueiro e Gil do Vigor rebate

Flay se disse horrorizada com ala da Salgueiro em desfile na Sapucaí, mas Gil do Vigor expôs outra opinião

A escola de samba Salgueiro fez uma escolha de tema ousada ao abordar os pecados e a luta contra o bem e o mal. Uma alegoria específica, a "Delírios de um Paraíso Vermelho" causou desaprovação de muita gente, inclusive famosos.

A ex-BBB Flay se disse horrorizada com a imagem de um dos carros alegóricos, que continha a imagem do diabo e abordava a profanação.

"Que show de horror! Independente de religião, que triste ver um espaço tão importante para mostrar arte e cultura ser usado para enaltecer e adorar o demônio. Que desgraça isso, me entristece de verdade, mas é isso, cada qual com seu Deus". Brenda Paixão, vencedora do Power Couple também fez crítica dura. "E desculpa, não me faz achar normal aparecer na TV essas coisas tão horrendas.

O ex-BBB Gil do Vigor resolveu dar sua opinião, contrária às delas. "Sou cristão, fui missionário de tempo integral por dois anos, fiz seis anos de seminário e quatro de doutrinas de salvação e consigo diferenciar a cultura e o respeito às religiões. A minha fé em meu Deus não me impede de respeitar e até apreciar outras manifestações culturais ou religiosas. Estamos todos em busca de algo, e por isso as religiões devem ser respeitadas sobre a cultura. Quão lindo é poder aprender e desfrutar. E tudo isso vem através do respeito! O respeito nos torna gigantes!", escreveu.

Veja:

Essa é a Flay ex-bbb que criticou a escola de samba Salgueiro falando que a escola está adorando o demômio.

Essa é a mesma Flay no hallowen passado de ‘Hellraiser - Renascido do Inferno’

Ou seja, hipocrisia que fala né mores! #flay#salgueiro#BBB23#globopic.twitter.com/ah38Woz8p9 — Lucas José Alves (@oluquitta) February 21, 2023