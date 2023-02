Ex-BBB Carol Peixinho curte praia no Rio, e Thiaguinho se derrete: ''Luz''

Influenciadora e ex-BBB Carol Peixinho, namorada de Thiaguinho, compartilha cliques de biquíni e ganha chuva de elogios dos seguidores

A modelo Carol Peixinho (37) ostentou suas curvas nas redes sociais ao surgir tomando sol nesta sexta-feira, 24, em praia no Rio de Janeiro!

Esbanjando a beleza de biquíni com a parte de cima preta e a calcinha branca, a namorada do cantor Thiaguinho (39) compartilhou os registros aproveitando o calor na capital carioca e renovando o bronzeado.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a ex-sister, que participou do BBB 19, aparece fazendo poses para a câmera à beira-mar, apostando no carão e usando óculos escuros. "Sun/days. Rio 34°", escreveu Peixinho ao legendar a postagem.

Nos comentários do post, os seguidores não pouparam elogios à gata baiana. "Luz!", se derreteu Thiaguinho. "Maravilhosamente perfeita", destacou a irmã, Clarisse Peixinho. "Sereia no habitat natural", "Credo, que linda", "Ela é um peixinho ou uma sereia?", "Linda demais", "Passa o segredo da beleza?", destacaram.

Confira Carol Peixinho curte praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho (@carolpeixinho)

Cobrindo apenas o necessário, Carol Peixinho elege microvestido

A namorada do cantor Thiaguinho, Carol Peixinho aqueceu a web ao compartilhar cliques ousados na web. A morena usou as redes sociais para exibir o look matador que elegeu para curtir a primeira noite de Carnaval no Rio de Janeiro.

"Agora a folia vai começar", legendou ela na publicação. Cobrindo apenas o necessário, ela deu uma surra de beleza, nas fotos, a dançarina e ex-BBB apareceu com um microvestido preto bem justinho ao corpo, no modelo tomara que caia, que deixou os seios fartos em evidência no decote generoso.

