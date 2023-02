Cobrindo apenas o necessário, Carol Peixinho exibe decote generoso ao eleger microvestido

Em clima de Carnaval, namorada de Thiaguinho, Carol Peixinho cobriu apenas o necessário e aqueceu a web em look matador; veja

A namorada do cantor Thiaguinho (39), Carol Peixinho (37) aqueceu a web ao compartilhar cliques ousados na madrugada deste sábado, 17.

A morena usou as redes sociais para exibir o look matador que elegeu para curtir a primeira noite de Carnaval no Rio de Janeiro. "Agora a folia vai começar", legendou ela na publicação.

Cobrindo apenas o necessário, ela deu uma surra de beleza, nas fotos, a dançarina e ex-BBB apareceu com um microvestido preto bem justinho ao corpo, no modelo tomara que caia, que deixou os seios fartos em evidência no decote generoso.

Nos comentários, os seguidores se mostraram admirados com tanto estilo e a encheram de elogios. "A mais musa", “Maravilhosa demais”, disseram alguns. "Perfeita", "Que mulher!" exclamaram outros.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CAROL PEIXINHO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Surra de beleza!

Ainda na última semana, Carol Peixinho enlouqueceu os seguidores! Em uma sequência de fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a influenciadora ostentou um corpão invejável.

A morena exibiu alguns detalhes de como tem sido seus dias de folga no Rio de Janeiro, onde está hospedada em um hotel de luxo. “Uma manhã para chamar de minha”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação.

A musa fitness apareceu em uma das fotos usando um biquíni sensacional, que deixou seu corpão maravilhoso à mostra. A gata ostentou uma barriga chapadíssima em um fio-dental marrom com alças de corrente.