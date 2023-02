De biquíni cavado, Carol Peixinho ostenta barriga chapadíssima

Ex-BBB Carol Peixinho deixa fãs babando ao ostentar corpão de biquíni cavado em dia de muito calor

Nesta sexta-feira, 10, a ex-BBB Carol Peixinho (37) decidiu enlouquecer seus seguidores! Em uma série de fotos maravilhosas de seus dias de folga no Rio de Janeiro, hospedada em um hotel de luxo, a influenciadora ostentou um corpão invejável.

“Uma manhã para chamar de minha”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. A musa fitness apareceu em uma das fotos usando um biquíni sensacional, que deixou seu corpão maravilhoso à mostra. A gata ostentou uma barriga chapadíssima em um fio-dental marrom com alças de corrente.

Além disso, ela ainda compartilhou outras imagens de sua estadia em um dos hotéis mais luxuosos da cidade carioca. A esposa do cantor de pagode Thiaguinho mostrou uma ducha que tomou, a piscina incrível do hotel, um pouco da praia que frequentou, entre outras coisas.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza da influenciadora e dos lugares mostrados por ela. “Linda, né!”, escreveu Thiaguinho, que não deixou a oportunidade de babar pela amada passar. “Me conta aí você sente muita dor nas costas? Porque carregar essa beleza toda não deve ser fácil”, exaltou uma página dedicada a ser fã clube da modelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)



Carol Peixinho fala da relação com Fernanda Souza, ex-mulher do seu namorado

Há pouco tempo, Carol Peixinho revelou como é sua relação de convivência com a apresentadora e atriz Fernanda Souza, que é ex-mulher do seu namorado, Thiaguinho. Como o ex-casal mantém uma boa relação após a separação, ela contou que também tem uma boa convivência com Fernanda.

“As pessoas não estão preparadas para esse assunto [de ter amizade com a ex do namorado].Galera, vamos evoluir que é bom demais! Somos pessoas evoluídas, eu, Fernanda, Thiago e Duda. Ela é uma das melhores amigas de Thiago e sei disso desdeo princípio e achei maravilhoso”, disse ela, citando também a namorada de Fernanda Souza, Eduarda Porto. Então, ela falou sobre a admiração pela amiga. “Fernanda se tornou minha amiga. A gente se fala semanalmente, troca muita ideia. É uma mulher muito espiritualizada, uma queridíssima! Só acrescenta na amizade com a gente”, afirmou.