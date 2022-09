Esposa de Rodrigo Faro surpreende ao surgir com cabelão no bumbum: ''Linda demais''

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, apareceu arrasadora ao apostar em alongamento até a cintura

A esposa de Rodrigo Faro (48), Vera Viel (46), impressionou ao surgir com um visual arrasador e nada discreto. Nesta quinta-feira, 15, a modelo fez uma montagem comparando seu cabelo com e sem aplique e chamou muita atenção.

Toda produzida, a apresentadora fez carão para o clique e deu um show de beleza ao aparecer com os fios alongados até o bumbum.

Ao aparecer com as madeixas diferentes, a esposa de Rodrigo Faro logo arrancou elogios dos internautas. "Linda demais", admiraram os fãs. "Muito chique e glamurosa", escreveu um internauta.

Ainda nos últimos dias, Vera Viel apareceu com os cabelos alongados e impressionou ao surgir com um body todo recortado. De calça jeans e botas, a mulher do comunicador da Record TV esbanjou estilo descolado com atitude.

Esposa de Rodrigo Faro mostra amizade da filha com herdeira de Luciano Huck

As filhas dos apresentadores Rodrigo Faro e Luciano Huck (51) são amigas! Na última terça-feira, 06, Vera Viel compartilhou fotos da amizade das garotas desde bem pequenas e encantou ao mostrar sua herdeira mais nova com a caçulinha de Angélica (48).

Ainda crianças, Helena Faro, de 9 anos, e Eva Huck, também de 9, surgiram abraçadas em um dos cliques mostrando que sempre se dão bem. Na outra foto, tirada há dias atrás, as jovens apareceram cheias de estilo curtindo um evento.

