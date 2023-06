Bárbara Coelho do ‘Esporte Espetacular’ desfila com biquíni finíssimo na praia

Espetáculo! Bárbara Coelho chama atenção ao renovar o bronzeado com biquíni finíssimo; veja!

A apresentadora do ‘Esporte Espetacular’, da TV Globo,Bárbara Coelho chamou atenção nesta segunda-feira, 26, ao curtir um banho de mar com os amigos. Dona de um corpo de dar inveja, ela foi flagrada em uma praia da zona sul carioca, enquanto renovava o bronzeado.

De biquíni azul com detalhes coloridos, a comunicadora roubou a cena ao desfilar pela areia com seu corpaço bem treinado e acabou clicada por fotógrafos que estavam presentes no local. De costas, Bárbara exibiu o bumbum lisinho e deixou evidente que não precisa de nenhum retoque.

Casada com o empresário Felipe Russo desde 2019, a estrela é discreta em relação à sua vida pessoal. No comando do Esporte Espetacular desde o fim de 2018, ela chegou a fazer uma participação especial em Cara e Coragem, interpretando ela mesma.

Há poucos dias, Bárbara apareceu na praia da Barra da Tijuca, onde costuma mergulhar e se exercitar. A loira aproveitou um momento de folga em sua rotina para renovar o bronzeado na orla e surgiu com biquíni mínimo em fotos feitas pelos paparazzi.

VEJA AS FOTOS DE BÁRBARA COELHO NA PRAIA:

Foto: Fabrício Pioyani / Dilson Silva

Foto: Fabrício Pioyani / Dilson Silva

Foto: Fabrício Pioyani / Dilson Silva

Foto: Fabrício Pioyani / Dilson Silva

Há algumas semanas,Bárbara Coelho chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir toda sua boa forma. Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista recordou uma sequência de cliques em que aparece curtindo o dia ensolarado no Rio de Janeiro, usando um top preto, uma saia verde e tênis, deixando em destaque sua cintura fininha.

Ao dividir os registros, Bárbara falou sobre ter escolhido o Rio de Janeiro para morar após se mudar de Vitória, no Espírito Santo, e também aproveitou para fazer um apelo para São Pedro, já que a temperatura não está tão agradável na Cidade Maravilhosa.