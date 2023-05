De top e saia, Bárbara Coelho impressiona ao exibir cintura fininha: "É muita beleza"

Apresentadora do 'Esporte Espetacular', Bárbara Coelho chamou a atenção ao exibir o corpo sarado

Bárbara Coelho (35), apresentadora do programa Esporte Espetacular, da TV Globo, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir toda sua boa forma.

Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista recordou uma sequência de cliques em que aparece curtindo o dia ensolarado no Rio de Janeiro, usando um top preto, uma saia verde e tênis, deixando em destaque sua cintura fininha.

Ao dividir os registros, Bárbara falou sobre ter escolhido o Rio de Janeiro para morar após se mudar de Vitória, no Espírito Santo, e também aproveitou para fazer um apelo para São Pedro, já que a temperatura não está tão agradável na Cidade Maravilhosa.

"Escolhi o Rio pra viver há 13 anos e não me acostumo. Achei essas fotos perdidas e vou fazer um apelo: São Pedro, devolva-nos o sol", pediu a apresentadora na legenda da publicação.

A postagem recebeu diversos elogios. "Que maravilhosa", disse uma seguidora. "É muita beleza, Brasil", falou outra. "Linda, maravilhosa, perfeita", afirmou uma fã. "Que belo lugar, combina com sua beleza", falou mais um.

Confira as fotos de Bárbara Coelho:

Bárbara relembra assédio

A apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho, abordou um assunto sério e infelizmente comum entre as mulheres: o assédio. Em entrevista à coluna da Patricia Goulart, do jornal 'O Globo', a jornalista contou que já passou por situações horríveis relacionada a este tipo de abuso.

"Recebi vídeos de um homem se masturbando com imagens minhas", contou ela, explicando sobre as providências que tomou na época. "Resolvi denunciar porque tenho voz e preciso usá-la. Eu parei de receber, mas estou tomando as providências legais. Minha intenção ao tornar público algo tão íntimo é fazer com que as mulheres busquem ajuda e denunciem", reforçou

"Só vamos ter medidas contra crimes cometidos contra nós quando conseguirmos expor a violência que sofremos. Enquanto tudo isso ficar da porta de casa para dentro, dificilmente vai ter política para nos proteger. Eu tenho como me proteger de várias maneiras, possuo recursos. Mas a grande maioria, não", completou.

