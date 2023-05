De biquíni, Bárbara Coelho, do Esporte Espetacular, surge de 'frente e verso' em fotos na praia

Apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho dá ajeitadinha discreta no biquíni ao renovar o bronzeado na praia

A apresentadora Bárbara Coelho (35), que comanda o programa Esporte Espetacular, da Globo, esbanjou boa forma ao ser flagrada em uma praia no Rio de Janeiro na manhã deste sábado, 27. A estrela aproveitou um momento de folga em sua rotina para renovar o bronzeado na orla e surgiu com biquíni mínimo em fotos feitas pelos paparazzi.

A comunicadora foi fotografada de frente e de costas enquanto se divertia com seus amigos na areia da praia. Para a ocasião, ela escolheu um biquíni laranja estilo fio-dental e deu uma ajeitadinha discreta no modelito.

Recentemente, ela contou que o esporte sempre fez parte de sua vida. “Joguei vôlei por oito anos, também diz ginástica olímpica, fiz natação, handebol. Meu envolvimento com o esporte trouxe muito para a minha vida pessoal e profissional. O esporte trouxe disciplina, me fez acreditar que eu poderia conquistar aquilo que eu almejava”, disse ela na revista Quem.

Há pouco tempo, Bárbara Coelho foi flagrada em uma rara aparição em público com o marido, Felipe Russo. Os dois foram vistos trocando carinhos em uma praia no Rio de Janeiro em um lindo dia de sol. Eles são casados desde 2019 e vivem um relacionamento longe dos holofotes. Veja as fotos do casal aqui.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Bárbara Coelho revela que já foi vítima de assédio

Recentemente, a apresentadora Bárbara Coelho revelou que já foi vítima de assédio. Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela contou sobre as mensagens horríveis que recebe nas redes sociais. “Recebi vídeos de um homem se masturbando com imagens minhas", contou.

Ela falou sobre as providências que tomou na época. "Resolvi denunciar porque tenho voz e preciso usá-la. Eu parei de receber, mas estou tomando as providências legais. Minha intenção ao tornar público algo tão íntimo é fazer com que as mulheres busquem ajuda e denunciem”, disse ela, e completou: “Só vamos ter medidas contra crimes cometidos contra nós quando conseguirmos expor a violência que sofremos. Enquanto tudo isso ficar da porta de casa para dentro, dificilmente vai ter política para nos proteger. Eu tenho como me proteger de várias maneiras, possuo recursos. Mas a grande maioria, não”, lembrou.