Bárbara Coelho, do Esporte Espetacular, troca chamego com o marido em praia no Rio

A apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho, foi fotografa trocando carinhos com o marido, Felipe Russo

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 15h05

Neste sábado, 27, Bárbara Coelho (34) foi flagrada em clima de romance com o marido, Felipe Russo, na praia do Rio de Janeiro. Aproveitando o sol quente, a apresentadora do Esporte Espetacular tomou um banho de mar para renovar as energias.

Nas imagens, a jornalista foi fotografada agarrada no amado, com quem é casada desde 2019. Ela deu um abraço apertado no mozão e até chegou a notar as câmeras.

Para curtir o dia, Bárbara apostou em um biquíni azul fio dental. Em seguida, ela se refrescou no mar e exibiu o corpaço.

Vale ressaltar que Bárbara e Felipe trocaram alianças em 2019 em uma cerimônia intimista para amigos próximos e familiares. Além disso, contou com um show de Bell Marques, ex-vocalista da banda Chiclete com Banana.

Agnews

Bárbara Coelho conta sobre sua relação com o esporte

Recentemente, Bárbara Coelho fez um post nas redes sociais para contar sobre a sua relação com o esporte. "Quando me perguntam como surgiu a minha paixão pelo esporte, eu sempre lembro da minha relação familiar. Pratico esporte desde nova. Vou a estádio/ginásio desde muito nova. Mas essa relação só fortaleceu porque o esporte me ensina muita coisa. Aprendi a reagir aos problemas, dificuldades e me envolver com o processos por causa das lições que ele me trouxe", disse ela.

