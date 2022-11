Apresentadora do 'Esporte Espetacular' conta caso de assédio bizarro que passou

Jornalista Bárbara Coelho aconselhou as mulheres a exporem casos de assédio e abuso sofridos

A apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho, abordou um assunto sério e infelizmente comum entre as mulheres: o assédio.

Em entrevista à coluna da Patricia Goulart, do jornal 'O Globo', a jornalista contou que já passou por situações horríveis relacionada a este tipo de abuso.“Recebi vídeos de um homem se masturbando com imagens minhas", contou.

Ela falou sobre as providências que tomou na época. "Resolvi denunciar porque tenho voz e preciso usá-la. Eu parei de receber, mas estou tomando as providências legais. Minha intenção ao tornar público algo tão íntimo é fazer com que as mulheres busquem ajuda e denunciem”, disse ela.

Para Coelho, não se calar sobre esse tipo de situação é o melhor caminho: “Só vamos ter medidas contra crimes cometidos contra nós quando conseguirmos expor a violência que sofremos”, refletiu a comunicadora.

“Enquanto tudo isso ficar da porta de casa para dentro, dificilmente vai ter política para nos proteger. Eu tenho como me proteger de várias maneiras, possuo recursos. Mas a grande maioria, não”, lembrou.

Bárbara Coelho operou o joelho

Em outubro, a apresentadora teve de fazer uma cirurgia no joelho e compartilhou o bom resultado com os fãs. Segundo ela, o pós-cirúrgico foi "sem dor".