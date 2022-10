Após passar por cirurgia, Bárbara Coelho surge de muletas e fala sobre recuperação: "Sem dor"

Bárbara Coelho, apresentadora do programa 'Esporte Espetacular', agradeceu as mensagens de carinho após precisar ser operada

Na tarde deste sábado, 8, Bárbara Coelho (34) surgiu nas redes sociais usando muletas. A apresentadora do programa Esporte Espetacular, da TV Globo, precisou passar por uma cirurgia no joelho recentemente.

Ao compartilhar os cliques no feed do Instagram, a jornalista contou que não está sentindo dor, e como está seguindo o tratamento de forma correta, vai conseguir apresentar a atração esportiva deste domingo, 9.

"Sorrisão de quem está sem dor, fazendo tratamento certinho e que vai conseguir trabalhar amanhã", celebrou ela na legenda da publicação.

Além dos cliques com as muletas, Bárbara também postou algumas fotos de quando estava no hospital, e agradeceu o carinho que recebeu. "As últimas fotos são aquelas que o Instagram não mostra. Obrigada pelo carinho comigo. Vocês são f***", escreveu a apresentadora.

A cirurgia de Bárbara Coelho

Na última quarta-feira, 4, Bárbara Coelho revelou que passou por uma cirurgia no joelho. Nas redes sociais, ela postou uma foto no quarto do hospital exibindo o curativo na perna após o procedimento e falou sobre ter rompido o menisco medial.

"Pedro Bial já dizia: cuide bem dos seus joelhos :) Já que fico pagando de atleta, só faltava a cirurgia pra confirmar o status. Rompi o menisco medial do joelho direito e hoje passei por uma artroscopia", disse ela.

