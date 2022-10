Bárbara Coelho, do Esporte Espetacular, passa por cirurgia

Apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho mostra foto no hospital e explica o que aconteceu

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 13h35

A apresentadora Bárbara Coelho, do programa Esporte Espetacular, da Globo, revelou que passou por uma cirurgia no joelho. Nesta quarta-feira, 5, ela mostrou uma foto no quarto do hospital após o procedimento e exibiu o curativo na perna.

Na legenda, a estrela contou que fez um procedimento cirúrgico após romper o menisco medial do joelho direito. Agora, ela ficará em recuperação.

"Pedro Bial já dizia: cuide bem dos seus joelhos :) Já que fico pagando de atleta, só faltava a cirurgia pra confirmar o status. 🫣Rompi o menisco medial do joelho direito e hoje passei por uma artroscopia", disse ela.

E completou: "Um beijo enorme aos meus amigos que estão super preocupados que não contei nada pra eles hahahahaha e outro especial ao Dr Joaquim e toda equipe do @institutojoaquimgrava pelo carinho e cuidado comigo. Se sou fominha por natureza, imagina com joelho novo? Seguindo em frente mais forte do que nunca".

Veja a foto de Bárbara Coelho no hospital:

