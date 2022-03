Em varanda com vista para o mar, Mariana Rios ostenta barriga chapada e arranca suspiros

Mariana Rios aproveita dia em hotel luxuoso do Rio de Janeiro com look de verão e ganha elogios da web

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 12h02

Na última terça-feira, 29, Mariana Rios (36) arrancou suspiros dos internautas ao compartilhar registros de sua estadia no Rio de Janeiro.

Hospedada num hotel com vista para o mar, a atriz apareceu com um look super estiloso que é a cara do verão exibindo o abdômen sarado.

“Uma visão? Um painel? Quem vai me levar pro céu? O mergulho no íntimo é raro e para poucos. Ofereça tudo que transcende no infinito, ou simplesmente, morra na praia”, escreveu ela, recitando poesia de autoria própria.

Pelos comentários, os internautas ficaram babando. “Musa”, elogiou um. “Coisa mais linda”, declarou outro. “Perfeita demais”, disparou mais um.

Recentemente, a modelo passou alguns dias em São Paulo para curtir os shows do Lollapalooza Brasil e agitou a web com visuais impecáveis.