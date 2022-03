De top, Mariana Rios exibe bronzeado e barriga chapada: ''Mulher perfeita!''

Atriz e cantora Mariana Rios exibe bronzeado e corpo super sequinho em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 14h32

Poderosa que só ela, a atriz e cantora mineira Mariana Rios (36) simplesmente arrasou ao publicar um novo ensaio provocante em suas redes sociais.

Exibindo o corpo sequinho e a barriga chapada, a artista que manda bem no palco e na dramaturgia provou que também rouba a cena nos quesitos charme e beleza.

Com um look prateado e uma trança nos cabelos, a morena exibiu o físico bronzeado e foi chamada de gata, musa e perfeita por vários dos seus admiradores que sempre a acompanham no Instagram.

Recentemente, Mariana Rios se apresentou no palco do Caldeirão. Na atração semanal da TV Globo, a artista performou um dos maiores hits do grupo irlandês TheCranberries, a canção Linger, sucesso dos anos 90.

Veja a boa forma de Mariana Rios!