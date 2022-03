Ousada, Mariana Rios aposta em look transparente para o Lollapalooza

Para curtir shows no Lollapalooza, cantora Mariana Rios elegeu vestido com transparência e impressionou

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 13h36

Dona de um estilo ousado, Mariana Rios (36) surpreendeu com mais um look.

Nesta sexta-feira, 25, para curtir os shows no Lollapalooza, em São Paulo, a cantora apostou em um vestido transparente e chamou a atenção.

Isso porque, Mariana Rios cobriu os seios com adesivos de estrelas e combinou a peça com botas brancas. No cabelo, ela fez um rabo com trança.

"Ahhhh Lollapalooza", disse ela na legenda dos cliques em que se mostrou. Nos comentários, a famosa recebeu elogios. "Maravilhosa", admiraram. "Gata demais", falaram outros.

Ainda recentemente, Mariana Rios causou ao aparecer sem roupa, cobrindo-se apenas com uma flor em uma foto na rede social.

Veja o look de Mariana Rios para o Lollapalooza: