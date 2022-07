Eliana esbanja beleza natural e mostra presente que ganhou da filha caçula

Apresentadora Eliana encanta os fãs ao compartilhar foto sem maquiagem e exibir colar feito pela filha, Manuela

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 09h04

A apresentadora Eliana Michaelichen (48) usou suas redes sociais para agradecer ao público que acompanhou seu programa no SBT no domingo, 17.

Aproveitando a folga do trabalho e curtindo mini férias com a família, a famosa fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para os fãs pela audiência e exibiu um presente fofo que ganhou da filha caçula, Manuela (4), fruto do relacionamento com Adriano Ricco.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um registro em que aparece esbanjando sua beleza em biquíni pink, combinando com o colar feito pela herdeira, de miçangas coloridas nas cores rosa e vermelho.

"Muito obrigada pelo carinho, audiência e a vice-liderança do nosso programa. Vocês são demais!!!", começou escrevendo.

"Aproveito para divulgar este lindo colar que a Manu fez pra mim. Para encomendas favor me chamar no direct. Brincadeirinha, mas ficou fofo, né? ! Uma semana abençoada pra nós", brincou ainda na legenda da postagem.

Vale lembrar que Eliana também é mãe de Arthur (10), do relacionamento com o produtor musical João Marcelo Bôscoli, filho da cantora Elis Regina (1945 - 1982).

Fãs comparam Manuela com a mãe, Eliana

Recentemente, Eliana abriu álbum de fotos de casamento ao lado do marido, Adriano Ricco, e da filha mais nova, Manuela. A pequena esbanjou fofura com look branco e amarelo de flores, e os internautas destacaram a semelhança dela com a mãe: "Que lindas!! Como manu parece com você, iguais", "A mini Eliana ta muito linda!!", "Cada dia mais linda, Manu! Família linda demais!", elogiaram.

Confira o presente que Eliana ganhou da filha, Manuela: