Eliana abre álbum de fotos com a família e fãs comparam: ''Manu parece com você''

Apresentadora Eliana publica série de fotos em casamento ao lado do marido, Adriano Ricco, e da filha do casal, Manuela

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 14h41

A apresentadora Eliana (47) encheu seu feed de amor ao dividir com os seguidores momentos em família!

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos em que aparece em um casamento ao lado do marido, o diretor de televisão Adriano Ricco, e da filha do casal, Manuela (4).

Nas imagens, publicadas no sábado, 09, a loira surgiu usando um lindo vestido verde fendado, com sandália rosa, e posou coladinha com a pequena, que esbanjou fofura com look branco e amarelo de flores.

"Um dia repleto de amor", escreveu Eliana na legenda da publicação.

Os seguidores não pouparam elogios e destacaram a semelhança da pequena com a mãe. "Família linda", "Que lindas!! Como manu parece com você, iguais", "A mini Eliana ta muito linda!!", "Cada dia mais linda, Manu! Família linda demais!", "O tamanho da Manu, eu tô de caraa", "É muita lindeza", disseram.

Vale lembrar que Eliana também é mãe de Arthur (10), do relacionamento com o produtor musical João Marcelo Bôscoli.

Eliana se diverte ao 'trollar' amigos por mensagem

Recentemente, Eliana decidiu fazer uma brincadeira com alguns amigos e divertiu os seguidores na web! A loira mostrou que enviou trecho da música Você Me Vira A Cabeça, de Alcione (74), para vários amigos. A famosa mandou a mensagem "tem que me prender..." para os colegas, mas apenas um percebeu que se tratava de uma brincadeira. "Essa comunicação por mensagem às vezes gera interpretações erradas. Quem nunca? Aproveitando essa facilidade, durante o trabalho, resolvi brincar com meu diretor @arieljacobowitz, com a Narcisa @tiagobarnabe, minha amiga e comadre Fabi e só o @rickyteixeira, o repórter do programa, entendeu! Hahahah!", disse ela.

Confira as fotos de Eliana ao lado da família: