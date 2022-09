Elaine Mickely mostra cliques de ensaio arrasador com a filha e impressiona: ''Como são lindas''

Esposa de César Filho, Elaine Mickely, exibiu fotos com a herdeira e a jovem roubou a cena com tanta beleza

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 09h18

A esposa de César Filho (61), Elaine Mickely (41), encantou ao compartilhar fotos de um ensaio arrasador que fez com a filha, Luma César (22). Nesta quinta-feira, 15, a atriz aproveitou o clima de tbt na rede social e resgatou os cliques.

Nos registros tirados na mansão da família em Alphaville, em São Paulo, a mulher do comunicador da Record TV e a herdeira dele apareceram combinando looks de cores básicas, mas cheios de estilo. De calça jeans e camisa branca, a dupla deu um show de beleza.

"#tbt Simplesmente com ELA @luma.cesar a mais diva do universo… Ensaio fotográfico by @trumpas_ maravilhoso", disse Elaine Mickely sobre os cliques feitos pelo profissional.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a dupla de elogios. "Como são lindas", escreveram os fãs. "Meu deus! Que perfeitas", exclamaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Luma César celebrou seu aniversário de 22 anos com uma festa em Miami, nos EUA. Viajando com a família e amigos, a garota comemorou a data em grande estilo fora do Brasil.

Angélica relembra namoro com César Filho

Nas últimas semanas, a apresentadora Angélica (48) deu o que falar ao relembrar o namoro que teve com César Filho durante no passado. No podcast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), o Quem Pode, Pod, a esposa de Luciano Huck (50) contou como foi o namoro que teve aos 15 anos com o comunicador da Record TV, que na época tinha 28.

"Primeiro namoro sério foi com 15, eu tinha 15 e ele tinha 28, perdi minha virgindade com 17, foi um namoro longo pela falta de namoro, ele foi um super namorado, eu não tinha tempo, ele ia nos shows pra me ver", falou um pouco como foi o relacionamento sério.

