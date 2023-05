Ela cresceu! Filha de Scheila Carvalho impressiona ao surgir arrumada: ''Versão aperfeiçoada''

Toda produzida, filha de Scheila Carvalho posa ao lado da mãe e impressiona com beleza

A dançarina Scheila Carvalho (49) encantou ao compartilhar uma selfie com a filha, Giulia Santos (12), em seus stories nesta quinta-feira, 11. Produzidas, a dupla surgiu deslumbrante e chamou a atenção.

Maquiada e de cabelo preso, Scheila Carvalho apareceu fazendo biquinho ao lado da herdeira. A jovem roubou a cena ao surgir também maquiada e usando um look rosa, em estilo semelhante da mãe.

"Ter uma filha mulher é ter uma versão aperfeiçoada de si mesma", disse a famosa sobre Giulia Santos, fruto de seu casamento com o cantor Tony Salles (42).

Dona de um corpo escultural, a artista para tudo com seus vídeos de treino. Recentemente, ela impressionou ao aparecer treinando de biquíni na academia sua mansão.

Veja a foto da filha de Scheila Carvalho:

De top e shortinhos, Scheila Carvalho exibe corpo mega musculoso: ''Irmã da Gracyanne?''

A dançarina Scheila Carvalho mostrou um de seus looks usados durante a folia e chamou a atenção com sua boa forma. Nos registros, a famosa apareceu ostentando suas curvas musculosas e deu o que falar.

Para se jogar na farra com estilo, a artista apostou em um top branco decotado e um shortinhos dourado de paetê. As peças curtinhas deixaram à mostra o corpo sarado da musa e ela logo impressionou os internautas.

"Produção de ontem pra curtir o último dia de carnaval porque a realidade de hoje é outra", contou Scheila Carvalho ao mostrar os cliques do dia anterior.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a morena do Tchan de elogios e até a acharam parecida com a musa fitness Gracyanne Barbosa (39). "Verdadeira deusa da beleza", enalteceram os fãs. "É a irmã da Gracyanne Barbosa?", questionou uma internauta ao ver semelhança entre as duas.

Veja os cliques de Scheila Carvalho: