De biquíni, Scheila Carvalho treina e choca com boa forma: ''Que disposição''

Aos 49 anos, Scheila Carvalho treina de biquíni e impressiona com curvas muito saradas

A dançarina Scheila Carvalho (49) impressionou ao mostrar sua boa forma em um novo vídeo na rede social. Nesta segunda-feira, 10, a artista compartilhou um registro treinando musculação na academia de sua casa e chamou a atenção com suas curvas saradas e bem fortes.

De biquíni e shortinhos colado, a famosa ostentou seu corpaço musculoso enquanto fazia exercícios para deixar suas pernas ainda mais definidas.

Coberta de suor pelo esforço, Scheila Carvalho impressionou com sua disposição e alongamento intenso. "E o segredo de progredir é começar! Um pouco de progresso a cada dia resulta em grandes resultados!", comentou sobre sua evolução na prática.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a apresentadora de elogios. "Que disposição, mulher", admiraram. "Gata demais", enalteceram outros.

Veja o vídeo de Scheila Carvalho treinando:

Rosto de Scheila Carvalho gera polêmica nas redes sociais: "Eu não consigo ver"

A bela Scheila Carvalho surgiu deslumbrante nas redes sociais na quinta-feira, 6, ao compartilhar cliques inéditos em que posa com uma série de looks espetaculares. Sempre linda, ela acabou sofrendo críticas.

Isso porque alguns fãs estão achando que ela está mexendo muito no rosto. "Saudades da Sheila de antigamente, muito linda natural e hoje toda cheia de procedimentos. Por que que esses artistas quer tanto se reformar?", criticou um. "Concordo, ela virou outra pessoa", escreveu outro fã.

Um seguidor defendeu a eterna morena do grupo É o Tchan. "Eu não consigo ver procedimentos no rosto dela, pelo contrário ela continua linda, mesmo com as marcas da idade! Pode ser filtro nessa foto, se você olhar as outras fotos dela sem filtro vai perceber o rosto dela natural", disse um.

Outro foi na mesma direção. "Em primeiro lugar, ela tem que se sentir bem, depois o marido dela tem que gostar", disse. "Cada um faz uso daquilo que lhe agradar, pode ser em procedimento estético, a pessoa pode ser magra ou gorda, o importante é estar feliz", completou outro fã.

