Rosto de Scheila Carvalho gera polêmica nas redes sociais: "Eu não consigo ver"

Você concorda? Scheila Carvalho gera polêmica ao aparecer em novas fotos

A bela Scheila Carvalho surgiu deslumbrante nas redes sociais nesta quinta-feira, 6, ao compartilhar cliques inéditos em que posa com uma série de looks espetaculares. Sempre linda, ela acabou sofrendo críticas.

Isso porque alguns fãs estão achando que ela está mexendo muito no rosto. "Saudades da Sheila de antigamente, muito linda natural e hoje toda cheia de procedimentos. Por que que esses artistas quer tanto se reformar?", criticou um. "Concordo, ela virou outra pessoa", escreveu outro fã.

Um seguidor defendeu a eterna morena do grupo É o Tchan. "Eu não consigo ver procedimentos no rosto dela, pelo contrário ela continua linda, mesmo com as marcas da idade! Pode ser filtro nessa foto, se você olhar as outras fotos dela sem filtro vai perceber o rosto dela natural", disse um.

Outro foi na mesma direção. "Em primeiro lugar, ela tem que se sentir bem, depois o marido dela tem que gostar", disse. "Cada um faz uso daquilo que lhe agradar, pode ser em procedimento estético, a pessoa pode ser magra ou gorda, o importante é estar feliz", completou outro fã.

Veja:

Filha de Scheila Carvalho curte Carnaval com a dançarina

A filha de Scheila Carvalho, Giulia Santos, caiu na folia com a mãe nos últimos dias. É que a dançarina revelou alguns registros do Carnaval ao lado da garota e a jovem roubou a cena ao surgir toda arrumada. Pronta para aproveitar o momento com a mãe, a adolescente surgiu na selfie feita no espelho usando um vestido brilhante e maquiada.

Além desse registro, Scheila Carvalho ainda mostrou um momento em que subiram no bloco para ouvirem Ivete Sangalo (50). "Primeiro dia que cheguei no trio do marido e ouvi veveta cantando! Subi correndo com a filha pra curtir! Nem tava com look de ir", contou a famosa ao surgir sem se arrumar.

No clique arrumada para se apresentar com Sheila Mello (44) relembrando sua época de É o Tchan, a morena comentou sobre estar acompanhada de Giulia Santos. "O passado se encontrando com o presente", escreveu.