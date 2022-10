Duda Reis exibe transformação nos cabelos feita pelo namorado: ''Pelas mãos do melhor''

Atriz Duda Reis mostra mudança no visual pelas mãos do namorado para viver nova personagem em filme

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 13h17

A atriz Duda Reis (21) usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores a mudança no visual para novo trabalho!

Na quarta-feira, 26, a jovem publicou um vídeo exibindo a transformação nos cabelos, que foi feita pelo seu namorado, o hair stylist Du Nunes. Ela revelou que apostou no novo look para viver personagem em novo filme.

Nas imagens, Duda aparece com os fios loiros mais claros e fez questão de agradecer ao amado pelo visual.

"Mudanças são sempre bem-vindas, ainda mais quando são para dar vida para uma personagem especial… Olívia, minha bruxinha, pode chegar. Obviamente pelas mãos do melhor: @dununesoficial Te amo, meu amor. Que venha mais uma nova fase e que seja próspera", disse a atriz ao legendar a postagem. "Quem é essa loira?", brincou Duda Reis em outra postagem.

Confira a mudança no visual de Duda Reis:

