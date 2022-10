Duda Reis deixa seguidores sem ar com fotos de maiô e biquíni

Em ensaio fotográfico, Duda Reis mostra corpão e arranca elogios de seus seguidores

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 22h02

Nesta quarta-feira, 5, a influenciadora Duda Reis (21) resolveu mexer com as estruturas da internet com novas fotos. Em ensaio, ela apareceu com biquínis e maiôs lilás e amarelos.

Na legenda, ela contou sobre a parceria que fez com uma marca de beachwear que ela, contando que além de ir para a praia ou piscina com as peças, elas podem ser usadas para sair no dia a dia.

A seção de comentários foi lotada com elogios para a influenciadora. “Gata”, disse uma amiga também influenciadora. “Musa”, comentou um seguidor. “Vibe de tranquilidade”, exclamou outro.

Veja a publicação de Duda Reis com seus biquínis e maiôs:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

