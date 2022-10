De vestido longo, Duda Reis surge em cliques românticos com o namorado: ''Casal lindo''

Produzida, atriz Duda Reis posa coladinha em clima de romance com o namorado, Du Nunes, durante viagem a Minas Gerais e se declara

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 11h11

Nas redes sociais, a atriz Duda Reis (21) apareceu em clima de romance na companhia do namorado durante viagem para Minas Gerais!

Em seu feed no Instagram, na manhã desta quarta-feira, 05, a loira surgiu coladinha com o amado Du Nunes nos registros feitos durante uma cerimônia de casamento em que estiveram presentes.

Para a ocasião, a influenciadora digital optou por um lindo vestido longo na cor lilás, fendado e de mangas compridas, com detalhe dourado na cintura. Nas imagens, ela posou sorridente em cliques fofos com o namorado e aproveitou para declarar seu amor.

"De algum modo, minha alma conhecia a sua alma antes que tivéssemos tido a chance de nos encontrar. Foi como voltar para casa depois de um dia muito, muito longo", escreveu Duda Reis ao legendar a postagem.

Nos comentários do post, os internautas não pouparam elogios. "Lindos!", "Que fofos", "Vocês são maravilhosos!", "Que casal lindo", "Bonequinhos de bolo", "Felicidades ao casal", disseram os fãs.

Confira as fotos de Duda Reis com o namorado:

