Deborah Secco surge com look amarelo neon em dia na praia

Tá gata! A atriz Deborah Secco ostenta o seu corpaço sarado ao ser flagrada com look neon em uma praia no Rio de Janeiro

A atriz Deborah Secco aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 12, para ir a uma praia logo cedo. A estrela apareceu com biquíni amarelo neon e estiloso ao ser flagrada pelos paparazzi enquanto tomava um banho de mar e caminhava pela areia.

Nas fotos, a artista mostrou a sua barriga sarada e as curvas impecáveis ao ser fotografada com o look mínimo. Simpática, ela acenou para os fotógrafos ao perceber a presença deles.

Atualmente, a atriz faz parte do elenco da novela Elas Por Elas, da Globo, na qual interpreta a personagem Lara, que é uma das protagonistas da história.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco impressionou ao mostrar como foi a festa de sua filha com Hugo Moura, Maria Flor. A única herdeira da atriz ganhou um evento com decoração luxuosa para celebrar seus 8 anos.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Deborah Secco ganha festão surpresa de aniversário

Pouco antes de celebrar o aniversário de sua filha, Deborah Seccoganhou um festão surpresa para comemorar seus 44 anos. A atriz foi surpreendida por seu marido Hugo Moura e sua filha Maria Flor.

Usando um macacão de tecido aveludado e cintilante, a famosa surgiu deslumbrante para o momento. Além do look arrasador, a global caprichou na maquiagem e no penteado de estilo molhado. "Flashs de uma noite cheia de amor e alegria! Foi uma surpresa perfeita! Acabei não tirando foto com todo mundo, mas amei cada pessoa que estava lá… cada sorriso… cada abraço e beijo… Quero agradecer a todos que fizeram essa festa surpresa acontecer", disse ela na legenda da publicação, agradecendo a todos que contribuíram para o evento ocorrer.