Deborah Secco ostenta pernões em vestido com fenda no limite: ''Gata''

Deborah Secco (42) abriu um álbum de fotos mostrando uma super produção e impressionou os seguidores com a beleza. Com um vestido rosa, a atriz deu o que falar com o corpaço.

Para o evento, a musa elegeu um vestido rosa-claro, justinho nas curvas e com fenda no limite. O modelo ainda contou com um detalhe de rosa na frente única.

"A cor é rosa!", escreveu ela na legenda da publicação, que lotou de elogios dos fãs.

"Ela não cansa de ser gata", disparou um internauta; "Mais linda do que nunca!", disse outra; "Todas as vezes que vejo suas fotos, me faltam palavras para descrever a sua perfeição", declarou um terceiro.

DEBORAH SECCO MOSTRA FOTOS DE FÉRIAS COM A FAMÍLIA

A atriz Deborah Secco (42) decidiu encantar seus seguidores após aparecer em suas redes sociais curtindo o final de semana ao lado de sua filha e seu marido. De biquíni, ela mostrou alguns registros dos dias de folga.

“Na correria da vida, vem a pressão de fazer tudo dar certo. Mas, às vezes precisamos ir além disso e reparar também na beleza desse trajeto que é viver. Dar uma pausa nessa rotina acelerada e curtir o caminho…”, começou a morena, na legenda da publicação em seu Instagram.

