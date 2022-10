Deborah Secco encanta internet com fotos de final de semana em família

Atriz Deborah Secco posa de biquíni, ao lado de filha e marido, curtindo os dias de folga

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 19h32

Nesta segunda-feira, 17, a atriz Deborah Secco (42) decidiu encantar seus seguidores após aparecer em suas redes sociais curtindo o final de semana ao lado de sua filha e seu marido. De biquíni, ela mostrou alguns registros dos dias de folga.

“Na correria da vida, vem a pressão de fazer tudo dar certo. Mas, às vezes precisamos ir além disso e reparar também na beleza desse trajeto que é viver. Dar uma pausa nessa rotina acelerada e curtir o caminho…”, começou a morena, na legenda da publicação em seu Instagram.

“Às vezes não dá tempo, eu sei, mas no meio da agitação é bom perceber, sentir e viver as belezas do que realmente importa. Pra mim, estar com quem eu amo é a coisa mais bonita e potente que existe! E esses dias foram assim… com meus amores! Sempre aprendo algo novo com eles, algo que me torna uma pessoa melhor! Obrigada”, completou.

Nas fotos, Deborah aparece de biquíni, posando ao lado de sua filha fazendo caretas, ao lado de seu marido, Hugo Moura, além de exibir seu corpão, a barriga chapada e mostrando seu bumbum.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com as novas fotos da atriz. “A maior”, comentou um. “Eu amo e não é pouco não viu”, exclamou uma fã. “O carrossel perfeito” exaltou um terceiro. Além dos muitos corações e carinhas de apaixonado enviados por milhares de seus mais de milhões de seguidores na seção de comentários.

Veja a publicação de Deborah Secco que encantou seus seguidores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Praia!

Na semana passada, Deborah foi fotografada esbanjando de biquíni e mergulhando no mar em uma praia no Rio de Janeiro. Ao sair da água, a artista exibiu sua barriga chapada e seu bumbum empinado com estilo. Usando um biquíni fio-dental amarelo, ela mostrou que está com o bronzeado em dia.