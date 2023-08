Deborah Secco impressiona ao renovar o bronzeado em dia de praia

A atriz Deborah Secco chamou a atenção ao aproveitar o dia ensolarado na praia

DeborahSecco, que está confirmada como uma das protagonistas de Elas por Elas, próxima novela das seis da TV Globo, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar uma sequência de cliques mostrando como curtiu o seu dia.

A atriz aproveitou o dia ensolarado deste sábado, 5, para renovar o bronzeado na praia, e impressionou ao exibir seu corpo escultural com um biquíni preto, enquanto fazia pose na areia. "Foto Dump da praia de hoje...", escreveu ela na legenda, que também estava de boné e óculos escuros.

Os internautas exaltaram a beleza da atriz nos comentários. "Perfeita", disse uma seguidora. "Gata", escreveu outra. "Linda, leve e praieira", falou uma fã. "Que mulher linda", comentou mais uma. "Deusa", afirmou uma admiradora.

Confira as fotos:

Deborah Secco é criticada após vídeo em lancha

A atriz Deborah Secco foi alvo de críticas ao compartilhar um vídeo em sua rede social. No registro, a famosa apareceu curtindo um passeio de barco com muita animação em uma praia nos EUA. Contudo, por ter aparecido usando apenas uma roupa de banho rosa, composta por biquíni e uma blusa amarrada, a esposa de Hugo Moura deu o que falar. Dançando muito no local, ela esbanjou suas curvas torneadas e dividiu opiniões.

"Al mare...", escreveu Deborah Secco na legenda do vídeo que lhe rendeu várias críticas. "Uma atriz com uma vida profissional e financeira boa, mãe de uma criança, precisa fazer essa apelação erótica, pra quê? Quer likes com isso? Acho lamentável", escreveram. "Uma atriz com um talento como o dela não precisa dessa exposição por likes! Totalmente desnecessário", disseram. "Era fã, mas vou deixar de seguir", falaram. Confira o vídeo!