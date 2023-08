Supersalário de Deborah Secco na Globo vaza e pode ser dez vezes maior do que colegas

Supersalário de Deborah Secco na Globo vaza; veja o quanto ela vai receber para estrelar novela das seis

Escalada para uma das personagens principais de Elas por Elas, a atriz Deborah Secco está ganhando um salário muito maior do que as colegas que vão estrelar a próxima novela das seis. A nova produção estreia agora no segundo semestre.

Segundo informações do colunista Sandro Nascimento, do 'NaTelinha', os atores que tem só compromissos por obra estão atualmente recebendo salários entre R$ 20 mil e R$ 30 mil para participar de projetos na emissora. Só que nem todo mundo vai receber esse valor.

Com contrato fixo com a Globo, Deborah Secco ganha dez vezes mais que alguns colegas. A atriz vai receber em torno de R$ 200 mil por mês enquanto estiver no ar. Vale lembrar que o contrato da artista está pertinho de se encerrar e termina agora em dezembro.

A novela Elas Por Elas é uma releitura da trama escrita por Cassiano Gabus Mendes na década de 1980. O remake é feito por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Amora Mautner e direção de gênero de José Luiz Villamarim.

A história vira em torno de um grupo de sete jovens que se conheceram em um curso de inglês. Elas ficaram muito amigas e dividiram vários momentos da vida, mas romperam a convivência após um fim de semana na praia. Anos mais tarde, elas se reencontram com as vidas transformadas. Lara (Deborah Secco) decide reunir o seu antigo grupo de amigas: Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Paloma Duarte) e Carol (KarineTeles). No entanto, o reencontro delas vai resgatar mágoas e conflitos do passado.

MONICA IOZZI DEIXOU NOVELA

A atriz Monica Iozzi deixou o elenco da novela Elas Por Elas, da Globo, que será exibida na faixa das 6. Nesta sexta-feira, 28, ela anunciou que precisou se afastar do trabalho na TV para cuidar de sua saúde. Sem dar detalhes do diagnóstico, a artista contou que teve infecções e a imunidade baixa nos últimos tempos e recebeu a orientação para desacelerar. Porém, estando no elenco da novela, ela não conseguiria se dedicar como deve a sua saúde. Assim, ela decidiu sair do elenco.