Deborah Albuquerque chama atenção ao ostentar bumbum perfeito em cliques de biquíni

Nesta segunda-feira, 6, Deborah Albuquerque (38) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques de biquíni.

A ex-participante do reality A Fazenda 14, da Record TV, está no Ceará ao lado do marido, o médico Bruno Salomão, e impressionou os seguidores ao exibir seu corpão sarado ao apostar em um biquíni fio-dental.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a influenciadora digital surge fazendo poses no lindo cenário, e mostrou sua barriga sarada e seu bumbum perfeito ao ser fotografada de frente e de costas durante um passeio. "#semfiltro No Ceará", escreveu a ruiva na legenda da publicação.

Os seguidores rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "Bonita demais da conta", disse uma seguidora. "Oh mulher linda", comentou outra. "Ah quanta perfeição", falou outra. "Musa maravilhosa", afirmou uma fã.

Recentemente, Deborah foi flagrada mostrando toda sua beleza ao ir à praia no Rio de Janeiro usando um biquíni transparente. A peça com um bordado estratégico na região do busto, aliás, é uma das apostas das influenciadoras durante a temporada. A ex-peoa aproveitou o calorão para se refrescar em um banho de mar e foi fotografada enquanto curtia um mergulho no mar.

Confira as fotos de Deborah Albuquerque de biquíni:

