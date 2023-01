Tudo de fora! Deborah Albuquerque é flagrada na praia com biquíni transparente

Ex-peoa de 'A Fazenda' e conhecida por suas polêmicas, Deborah Albuquerque é flagrada em praia com look ousado

A influenciadora Deborah Albuquerque (38) foi flagrada nesta segunda-feira, 30, mostrando todo o seu poder ao ir à praia no Rio de Janeiro usando um biquíni de um modelo que é queridinho pelas famosas.

A ex-participante de A Fazenda foi a Barra da Tijuca, tradicional destino escolhido por famosos na Zona Oeste da cidade, com um biquíni totalmente transparente. A peça com um bordado estratégico na região do busto é uma das apostas das influenciadoras durante a temporada

Ela aproveitou o calorão para se refrescar em um banho de mar e foi fotografada enquanto curtia um mergulho no mar. Ela precisou dar inclusive uma ajeitadinha na peça enquanto caminhava pelas areias do local.

Recentemente, seguindo a tendência deste verão, ela ainda foi fotografada passeando pelas ruas dos arredores usando uma saída de praia no mesmo tom do biquíni, acompanhado de um shorts que imita uma saia, também verde neon. O modelito era do mesmo tipo: verde neon tem a parte de cima transparente com apenas alguns bordados coloridos, no formato de flores, e a parte de baixo consiste em uma calcinha estilo asa delta, com duas tiras.

Veja:

Comportamento polêmico

Recentemente, ela foi uma das protagonistas da última edição de A Fazenda, onde causou uma disputa ferrenha com Deolane Bezerra (35) pela preferência do público. No final, as duas se deram mal: enquanto ela foi eliminada em uma roça, sua rival acabou desistindo da disputa. Sua postura inclusive rendeu comentários aqui fora. Moranguinho, a esposa do cantor Naldo Benny (43), por exemplo, detonou o comportamento da algoz quando foi eliminada.

“A Deborah é uma interrogação, muitas vezes eu achei que ela era um personagem e ficou over, ficou muito. Mas também muitas vezes achei que ela não era um personagem, ela é assim mesmo!”, disse Moranguinho, que se chama Ellen Cardoso.