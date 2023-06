Débora Nascimento escandaliza ao exibir bumbum impecável de biquíni fio-dental: "Gata"

A atriz Débora Nascimento recebeu elogios dos seguidores ao exibir seu corpaço ao postar uma foto de biquíni

A atriz Débora Nascimento elevou a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira, 8, ao compartilhar um clique em que aparece exibindo seu corpão escultural. Ela, aliás, está curtindo alguns dias na França.

Na foto postada no perfil do Instagram, a artista, que atualmente namora o modelo Alex Cunha, exibe seu bumbum impecável ao posar em seu quarto, próxima da varanda, usando apenas um biquíni fio-dental preto e óculos escuros.

Ao mostrar seu corpaço, com outras fotos de paisagens, flores e pratos de comida, ela deixou o trecho de um livro da escritora Marília Garcia. "O calor da imagem vem de antes. As palavras coladas no que o olho vê. A memória entra pela fina película e passa pela tela de dentro, mas tudo depende de onde está o olho de quem vê", escreveu na legenda.

A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Gata", disse uma seguidora. "Coisa linda", escreveu outra. "Um belo corpo. Acho a Débora a mulher mais bonita do país", afirmou um fã. "Tão deusa. Tão elegante", comentou mais uma.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Nascimento (@debranascimento)

Débora e Loreto surgem juntos no aniversário da filha

Bella, filha de José Loreto e Débora Nascimento, completou cinco anos de vida e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data juntos. Nas redes sociais, o ator encantou os seguidores ao postar uma sequência de fotos com a aniversariante. No primeiro clique, ele surge com a menina no colo, ao lado de dois bolinhos simples com o nome dela, além de alguns balões. Em outros registros, Loreto, Bella e Débora aparecem fazendo um passeio a cavalo.

"5 anos atrás nasceu o maior amor do mundo. Meu maior orgulho, minha maior felicidade, a razão da minha vida. É uma benção ter você como filha. O papai é eternamente grato e te amará para além dessa vida!!", declarou o artista na legenda. Já a atriz postou algumas fotos nos Stories do Instagram, incluindo o passeio a cavalo que as duas fizeram juntas, e também mostrou que elas curtiram um piquenique. "Picnic lovers. Bella's 5", escreveu a mamãe ao surgir em momento carinhoso com a aniversariante.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!