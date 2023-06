De vestido midi estampado, Giovanna Lancellotti esbanja beleza em noitada: ''Bem sereia''

Em rara aparição com a irmã mais nova, atriz Giovanna Lancellotti aposta em look tomara que caia para première de filme em São Paulo

A atriz Giovanna Lancellotti marcou presença na première do filme Ruby Marinho - Monstro Adolescente, no qual é dubladora, na noite de terça-feira, 27. Em suas redes sociais, ela compartilhou registros do lançamento que aconteceu no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa, que faz parte do elenco dos filmes de comédia romântica da Netflix, Ricos de Amor, e é namorada do empresário Gabriel David, surgiu esbanjando elegância com um vestido midi e tomara que caia estampado.

Com os cabelos soltos, a gata posou deslumbrante apostando no carão com uma produção impecável e recebeu inúmeros elogios de seus seguidores.

"Bem sereia em homenagem à minha Chelsea! Ps: o filme está INCRÍVEEEEEL", escreveu Lancellotti na legenda de uma das publicações.

"Sério, que gata", babou o namorado nos comentários. "Que mulher linda", destacou uma fã. "Simplesmente linda e bela", disse outra.

A artista ainda surpreendeu ao aparecer com a irmã mais nova, Gabriella Lancellotti, de 20 anos. Em março, Giovanna fez uma homenagem emocionante no aniversário da caçula.

Longe das novelas desde 2018, Giovanna Lancellotti estrela o filme O Lado Bom de Ser Traída, da Netflix, ao lado de Leandro Lima, que integra o elenco da novela das nove da GloboTerra e Paixão.

Confira as fotos de Giovanna Lancellotti:

Fotos: Van Campos/Agnews

Giovanna Lancellotti

Recentemente, Giovanna Lancellotti chamou atenção ao surgir de biquíni nas redes sociais! Ela publicou uma sequência de cliques em que aparece no mar e aproveitou os registros para falar sobre o Dia Mundial dos Oceanos.

Em algumas imagens publicadas no Instagram, a atriz surge exibindo seu corpo escultural de biquíni enquanto faz poses na água. Em outras, ela aparece mergulhando e até usando roupas e equipamentos próprios para a prática.