Giovanna Lancellotti esbanja beleza em cliques de biquíni no mar: "Conexão"

A atriz Giovanna Lancellotti postou várias fotos no mar para comemorar o Dia Mundial dos Oceanos

A atriz Giovanna Lancellotti arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao publicar uma sequência de cliques em que aparece no mar. Ela aproveitou os registros para falar sobre o Dia Mundial dos Oceanos, comemorado nesta quinta-feira, 8.

Em algumas imagens publicadas no Instagram, a atriz surge exibindo seu corpo escultural de biquíni enquanto faz poses na água. Em outras, ela aparece mergulhando e até usando roupas e equipamentos próprios para a prática.

Lancellotti também mostrou que sua conexão com o mar é antiga, tanto que recordou uma foto de quando era criança, usando um maiô e tomando água de coco. "Hoje é o Dia Dos Oceanos. Eu sinto uma conexão tão forte com essas águas salgadas e minha mãe Iemanjá, que quando mergulho, me sinto em casa. Numa frequência única, é quase uma meditação profunda pra mim", afirmou ela no começo da publicação.

E completou: "Não à toa, sou embaixador dos Oceanos pelo Greenpeace Brasil e isso me deixa honrada e ainda mais conectada com ele. Que suas águas sempre lavem os maus fluidos, permitindo só o que me pertence me preencher! Amém! Axé! Proteja Os Oceanos", pediu.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram

Homenagem para a mãe

Recentemente, Giovanna Lancellotti usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua mãe, Giuliana Lancellotti, que completou mais um ano de vida. Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma sequência de cliques em momentos diversos momentos o lado da aniversariante e rasgou elogios a ela.

Ela também falou sobre os famosos áudios que dubla da mãe, sucesso entre os seus seguidores. "Feliz vida, minha mãe! Minha inspiração diária! Quem te conhece pelos famosos "áudios", nunca imaginaria a potência por inteiro que você representa. Não só pra mim, mas para todos à sua volta! Escolheria vir sua filha em todas as vidas! Te amo muito! Deus te abençoe", declarou Lancellotti na legenda da publicação.

