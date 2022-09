De vestido micro sem alça, Wanessa Camargo rouba a cena e choca: ''Auge da beleza''

Cantora Wanessa Camargo impressionou ao surgir toda produzida com look curtinho

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 07h05

A cantora Wanessa Camargo (39) deu um show de beleza ao mostrar detalhes de sua produção para participar do Domingão com o Huck neste domingo, 18. Na rede social, a famosa publicou várias fotos se exibindo no look cheio de atitude.

Nos registros, a artista apareceu roubando a cena ao ostentar seu corpaço escultural e uma silhueta impecável em um vestido micro sem alça. Coral, a peça deu destaque ao bronzeado discreto de Wanessa Camargo.

Cheia de joias, ela brilhou nos cliques. "Detalhes do look de hoje", disse a filha de Zezé Di Camargo (60) e Zilu Camargo (64) ao aparecer toda arrumada.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios para a artista. "Amei! Ela tá no auge da beleza", escreveu Marina Ruy Barbosa (27). "Linda", falou Sabrina Sato (41).

Veja os cliques de Wanessa Camargo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Após mais de dois anos, Wanessa Camargo reencontra a mãe

Após mais de dois anos sem ver Zilu Camargo, Wanessa Camargo pode matar a saudade da mãe nas últimas semanas ao viajar com os filhos para os EUA.

Sem estar com a cantora e os netos desde o início da pandemia, a empresária se emocionou ao encontrá-los no local, enchendo-os de abraços e muitos beijos. O vídeo do momento foi compartilhado por elas na rede social.

"Esperando por esse reencontro há mais de dois anos! Coração disparou com tanta emoção e alegria com a a sua chegada @wanessa e dos meus netos. Obrigada meu Deus por tanta felicidade! Agora só falta o meu caçula @igor_ci", disse ela sobre o filho Igor Camargo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!