De vestido metalizado justinho, Maraisa deixa corpaço evidente e impressiona

Cantora Maraisa impressionou ao eleger look colado e nada discreto para show

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 11h39

A cantora Maraisa (34) surgiu arrasadora em seu primeiro show da semana e impressionou ao mostrar cliques do momento no palco.

Nesta quinta-feira, 14, a artista sertaneja, da dupla com Maiara (34), esbanjou beleza e muito estilo ao aparecer com um vestido metalizado.

Usando a peça curtinho e com alguns recortes, Maraisa posou poderosa nos registros. "Pensa em um show lindo! Agora multiplica por dez… Foi assim o nosso primeiro show da semana, na nossa terra natal que tanto amamos, recarreguei as energias e agora estou pronta para a semana! Amei estar com vocês, receber todo esse carinho… Sai de lá querendo ficar mais. Foi bom demais! Obrigada, Colíder-MT!", contou ela sobre a apresentação.

Nos comentários, os internautas admiraram a famosa. "Linda", elogiaram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Maraisa parou tudo com outro look poderoso. Na ocasião, ela impressionou ao exibir sua barriga marcada e curvas empinadas.

Maraisa arrasa no palco com vestido metalizado; veja: