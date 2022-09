De vestido de couro justíssimo, Maraisa exibe decote saltando e arrasa: ''Maravilhosa''

Cantora Maraisa apostou em look bem colado ao corpo e deixou curvas em evidência durante show

A cantora Maraisa (34), da dupla com Maiara (34), impressionou com mais um look arrasador para subir ao palco. Nesta sexta-feira, 02, a artista sertaneja compartilhou fotos de seu último show e chamou a atenção com a roupa usada para se apresentar.

Nos registros cantando para o seu público, a famosa apareceu poderosa usando um vestido de couro justíssimo ao corpo. De tão colada, a peça deixou as curvas de Maraisa saltando, inclusive o decote dela se destacou.

"Um pouco de como foi a nossa noite em Carlópolis/PR. A galera estava animada, e nos presentearam com uma energia maravilhosa, uma recepção tão linda! Amo o Paraná e receber todo esse carinho… Obrigada por fazerem esse show ser ainda melhor com a presença de vocês, até a próxima", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a irmã de Maiara de muitos elogios. "Muito maravilhosa", admiraram. "O look perfeito", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Maraisa arrancou mais elogios ao surgir de top e saia micro. De barriga de fora, ela chamou a atenção com seu corpaço escultural.

Maiara aposta em look exclusivo de R$ 60 mil para show e arrasa

A cantora Maiara surgiu deslumbrante em seu último show em Barretos nesta quinta-feira, 25. Para o 65ª edição da Festa do Peão de Barretos, a sertaneja elegeu um look milionário e brilhou. Com um figurino montado pela fashion stylist Roze Motta, a artista surgiu arrasadora na apresentação para 50 mil pessoas.

Para entrar no palco de Barretos, Maiara estava deslumbrante usando um exclusivo e inédito conjunto de saia e cropped da grife Prada, todo espelhado, uma camisa branca Diesel, bota preta country clássica Yves Saint Laurent e chapéu preto Pralana. Todas as peças somaram cerca de R$ 60 mil.

