De vestido curtíssimo, Wanessa Camargo impressiona web ao posar em selfie na cama: ''Poderosa''

Cantora Wanessa Camargo sensualiza ao compartilhar foto de vestido pink em frente ao espelho, deixando pernas saradas à mostra

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 07h48

A cantora Wanessa Camargo (39) roubou a cena nas redes sociais, mais uma vez, ao exibir sua beleza e colecionou elogios dos internautas!

Na terça-feira, 20, a artista compartilhou um clique sensual em que aparece usando o look escolhido para sua participação especial no Domingão com Huck no último fim de semana.

Na foto, publicada em seu perfil no Instagram, a filha de Zezé Di Camargo (60) surgiu em frente ao espelho, sentada na cama com as pernas cruzadas.

Com os cabelos presos em rabo de cavalo e usando um vestido pink sem alça e com um laço nas costas, ela apostou no carão e ostentou suas curvas perfeitas ao posar com o look curtinho, deixando à mostra as pernas bronzeadas e torneadas.

"Ela pode fazer o que quiser e mudar tudo", escreveu Wanessa na legenda da postagem, em inglês.

Nos comentários do post, os seguidores não pouparam elogios à gata. Alguns internautas chegaram a citar Dado Dolabella, destacando que Wanessa está "plena" em meio a boatos de romance com o ator. "Diva!! Mulher que me inspira", "Maravilhosa", "Deusaaaaa", "Lindíssimaaaaaaa", "Cada dia mais linda", "Eitaaaa que o Dado é sortudo viu", "@wanessa você está linda.... De dentro para fora. Nunca te vi assim tão Plena. O amor faz muito bem", "Poderosa e atrevida", disseram.

Confira o clique de Wanessa Camargo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa Camargo reage ao ver vídeo de Dado Dolabella com a filha

Dado Dolabella (42) usou as redes sociais na segunda-feira, 19, para compartilhar um momento encantador e raríssimo com a filha caçula, Flor, de 10 anos."Olha quem voltou para o Instagram. Bem-vinda novamente, Flor, meu amor. Papai tinha saudade de te ver por aqui também", escreveu o cantor e ator. Após a postagem no Instagram, o artista brasileiro também foi elogiado pela cantora Wanessa Camargo: "Lindos!", disse a artista.

