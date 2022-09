Wanessa tem reação encantadora ao ver vídeo raro de Dado Dolabella com a filha: "Lindos"

Em registro raro, Dado Dolabella aparece soltando a voz com a filha, Flor, e Wanessa Camargo tem reação inesperada

Dado Dolabella (42) usou as redes sociais na última segunda-feira, 19, para compartilhar um momento encantador e raríssimo. O cantor postou um vídeo cantando com a filha caçula, Flor, de 10 anos.

Na gravação, a pequena aparece cantando a música Mad at Disney, de Salem IIese, ao lado do pai. Este é um momento inédito da pequena, que não costuma surgir nas redes sociais do papai famoso.

"Olha quem voltou para o Instagram. Bem-vinda novamente, Flor, meu amor. Papai tinha saudade de te ver por aqui também", escreveu o cantor e ator.

Após a postagem ser postada em seu perfil no Instagram, o artista brasileiro também foi elogiado pela cantora Wanessa Camargo (39), com que "Lindos!", elogiou a artista.

Wanessa Camargo teria levado Dado Dolabella para sua mansão na Grande São Paulo:

Wanessa Camargo teria recebido uma visita especial durante os dias longe dos filhos, que estão de férias com o pai nos Estados Unidos. Segundo o Jornal Extra, ela teria levado o ator Dado Dolabella, que é apontado como seu namorado, para sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo.

O jornal informou que Dado estaria hospedado na casa dela durante sua temporada em São Paulo, já que o rapaz vive em Alto Paraíso, em Goiás. A publicação ainda disse que a voz do ator teria sido reconhecida em um vídeo compartilhado por ela nas redes sociais para uma ação publicitária.