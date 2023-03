De vestido coladíssimo, Simaria ostenta bumbum GG saltando e para tudo

Cantora Simaria Mendes exibiu corpaço em look mega justo ao corpo e chamou a atenção

A cantora Simaria Mendes (40) chamou a atenção ao publicar mais um clique em seus stories no Instagram cheio de atitude. Neste domingo, 05, a famosa resolveu interagir com os fãs e apareceu compartilhando uma foto belíssima.

No registro postado pela musa, ela apareceu costas empinando seu bumbum avantajado e impressionou ao protagonizar o momento com um look coladíssimo ao corpo.

Usando um vestido nude com detalhes pretos justo à pele, a artista esbanjou suas curvas esculturais e arrancou suspiros ao exibi-las evidente no modelo com recorte nas costas.

Fazendo carão, Simaria deu um show de beleza e desejou um ótimo dia a todos. "Bom domingo", escreveu a famosa.

Veja a foto de Simaria de vestido colado:

Sem cair na folia, Simaria exibe parte íntima marcada em look justíssimo

A cantora Simaria Mendes curtiu o Carnaval de forma tranquila. No, 19, a famosa se gravou sem maquiagem, aproveitando um momento calmo e mostrou que não foi a nenhuma festa.

Contudo, a artista não deixou de dar seu show de beleza para os seguidores e fez questão de compartilhar um de seus cliques ousados. Em seus stories, ela mostrou uma selfie no espelho usando um look básico, mas cheio de sensualidade.

Fazendo pose, ela apareceu exibindo suas curvas esculturais em um conjuntinho bege bem colado ao corpo. Com a peça marcada, ela deixou sua parte íntima em evidência. "Bom domingo", desejou ela. Veja a foto aqui.

++ De calcinha e top, Simaria ostenta corpaço monumental em lugar paradisíaco: ''Maravilhosa''