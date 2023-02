De top, Simaria deixa alcinha cair e dá show de beleza: ''Que mulher''

Cantora Simaria exibiu corpaço em conjuntinho estiloso e impressionou com beleza deslumbrante

A cantora Simaria Mendes (40) deu um show de beleza em novas fotos publicadas em sua rede social. Nesta quarta-feira, 01, a artista publicou registros fazendo caras e bocas com sensualidade e arrancou elogios dos internautas.

Nos cliques compartilhados pela famosa, ela apareceu ostentando seu corpaço escultural em conjuntinho cheio de estilo e chamou a atenção ao deixar a alcinha do top cair. Ostentando seu decote marcado, a cantora não passou despercebida.

"Mentes pequenas discutem com outras pessoas. Mentes brilhantes discutem ideias", refletiu Simaria na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs logo encheram a musa de muitos elogios. "Que mulher", exclamaram os seguidores. "A mais linda", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Simaria chamou a atenção ao surgir com um look ousado. De botas no joelho, ela abriu o casaco e posou apenas de lingerie.

Veja as fotos de Simaria de top:

Simaria se pronuncia sobre boato de ter se apaixonado pelo cunhado

A cantora Simaria se pronunciou sobre o boato de que ela teria se apaixonado por Kaká Diniz (37), marido da irmã, Simone (38) e que isto teria sido o motivo da crise na dupla sertaneja, pouco antes das duas terem anunciado carreira solo.

Além de negar o boato, ela xingou quem o repassou. "Teve um, que não soube nem mentir, que foi dizer que eu estava apaixonada pelo marido de irmã. Vão tomar no ****** de vocês", rebateu ela em entrevista ao podcast Podcats, apresentado por Camila Loures (27) e Lucas Guimarães (26). "Quem acreditou é tão doido quanto quem inventou essa palhaçada toda. Como é que pode? Em que nível de cultura nós estamos?", completou.