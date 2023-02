De botas no joelho, Simaria ousa ao surgir só de calcinha e sutiã

Cantora Simaria ostentou corpaço turbinado em look íntimo ousado e chamou a atenção dos fãs

A cantora Simaria Mendes (40) surpreendeu com mais um clique cheio de atitude. Nesta terça-feira, 31, a artista compartilhou uma foto usando um look inusitado bem ousado e chamou a atenção.

No registro publicado pela famosa, ela apareceu abrindo um casaco bege e revelando estar vestindo apenas calcinha e sutiã.

Combinando a peça de baixo branca rendada com uma bota até os joelhos de salto da mesma cor, Simaria ostentou seu corpaço turbinado com muita sensualidade.

Além de exibir sua barriga chapada, a famosa colocou para jogo o seu decote bem marcado pelo sutiã de cor nude.

Fazendo carão e pose, a irmã de Simone Mendes (38) se destacou com sua beleza e corpaço escultural no clique autêntico.

Ainda nos últimos dias, a cantora causou ao exibir um clique de calcinha branca na piscina. Na ocasião, ela brincou sobre ser uma "coroa" belíssima.

Veja a foto de Simaria:

SIMONE FALA SOBRE A RELAÇÃO COM A IRMÃ

Em participação no Domingão com Huck, Simone foi questionada se está brigada com Simaria depois do fim da dupla e deu a entender que foi bloqueada pela irmã. “Você conhece a música do Gusttavo Lima que diz: ‘Lembrei que estou bloqueada..’. Tem que dar risada. Eu vou deixar bem claro que ela é a razão da minha vida, ela é o amor da minha vida. Eu devo a ela muito do que sou hoje”, disse.

“Então, se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe. Eu não sei… Mas a minha porta, o meu celular, a minha casa, meu amor, pra você sempre vai estar de pé, porque você é uma das coisas mais importantes que tenho na minha vida". Então, na segunda-feira, 16, Simaria postou uma foto na piscina e falou sobre estar em paz. “Nossa mente nunca está bem a não ser quando está em paz consigo mesma”, declarou.