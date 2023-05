De top micro, Andressa Suita exibe decote perfeito em look arrasador: ''Que linda''

Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita, exibe corpaço escultural em look vermelho e arrasa

A modelo Andressa Suita (35) chamou a atenção com mais um de seus looks arrasadores! Nesta terça-feira, 16, a esposa do cantor Gusttavo Lima (33) fez a inauguração de um negócio e não economizou no estilo sensual.

Nos registros publicados em sua rede social, a influenciadora exibiu a produção deslumbrante e impressionou ao colocar seu decote perfeito para jogo. De top pequeno e um conjunto de blazer, Andressa Suita deu um show de beleza com atitude.

"Noite especial", falou mulher do artista sertanejo ao aparecer toda arrumada para o evento marcante de sua carreira como empresária.

Nos comentários da publicação, os internautas elogiaram a modelo. "Uau que linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Ainda recentemente, a famosa acabou virando piada ao apostar em um look extravagante. Com a roupa muito estilosa, ela causou estranheza e dividiu opiniões.

Veja o look de Andressa Suita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Em Paris, Andressa Suita rouba a cena com vestido diferentão

Essa não foi a primeira vez que Andressa Suita fica em evidência por causa de seus looks! No início deste ano, a famosa chamou a atenção ao eleger um vestido diferente com uma modelagem e dividiu opiniões sobre a roupa na rede social.

Nos registros, a influenciadora exibiu o modelo com volume geométrico e causou com a roupa na rede social. Para alguns, o formato da saia a fez parecer até com um sofá.

"Ela é linda, mas parece que vestiu um sofá, mas moda é moda né", disse uma pessoa. "A modelo é linda, mas o vestido é horroso", opinou outra. "Bem estranho esse vestido", falaram alguns.

Para arrematar o look cheio de atitude e nada convencional, Andressa Suita apostou em óculos escuros com amarração branca e sapatos também na cor branca. Veja as fotos aqui.