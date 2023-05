Andressa Suita escolhe look extravagante e vira piada: "Se enrolou numa toalha!"

A esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita dividiu opiniões na web após usar look diferentão; veja!

GENTE? A influencer digital Andressa Suita(35) chamou a atenção nas redes sociais pelo look extravagante que escolheu para participar de uma campanha de joias realizada por seus patriocinadores.

No início da tarde desta sexta-feira, 05, a mulher do cantor Gusttavo Lima (33) compartilhou uma série de fotos em sua conta no Instagram, onde apareceu com uma peça ousada, branca que lembrava mais uma toalha de banho - pelo menos foi isso que os internautas comentaram nas redes sociais.

"Parece que ela está enrrolada numa toalha, tava vestindo uma blusa e não deu tempo, comentou uma. "Cada dia que passa a moda está em decadência. Andressa é lindíssima agora pelo amor de Deus, essa roupa é horrível!", opinou outro.

Alguns seguidores criticaram a escolha da modelo:"Que isso gente? A Andressa é uma mulher linda e elegante, faz isso não! Toalha ? Por favor, essa não dá pra elogiar", afirmou um terceiro. "Se enrolou numa toalha de banho e a de rosto colocou na cabeça! Amo a Andressa, mas essa roupa não tá legal..", disparou um quarto.

Em Paris, Andressa Suita rouba a cena com vestido diferentão

Essa não foi a primeira vez que Andressa Suita fica em evidência por causa de seus looks! No início deste ano, a famosa chamou a atenção ao eleger um vestido diferente com uma modelagem geométrica e dividiu opiniões sobre a roupa na rede social.

"Ela é linda, mas parece que vestiu um sofá, mas moda é moda né", disse uma pessoa. "A modelo é linda, mas o vestido é horroso", opinou outra. "Bem estranho esse vestido", falaram alguns.