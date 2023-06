De top, Maraisa impressiona ao exibir cintura fininha: "Perfeição"

A cantora Maraisa chamou a atenção dos seguidores ao mostrar o look que escolheu para se apresentar ao lado da irmã, Maiara

A cantora Maraisa arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais na noite deste sábado, 24, ao mostrar o look que escolheu para se apresentar ao lado de sua irmã, Maiara, em Mata de São João, na Bahia.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a sertaneja surge usando um top e uma calça justinha prata, cheia de brilho, além de uma bota de salto fino. A produção da artista deixa em destaque sua cintura fininha.

"Só porque eu amei essa produção e acho que vocês também gostaram, né?! Segundo show da noite em Mata de São João-BA", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os seguidores de Maraisa rasgaram elogios nos comentários. "Gata demais", disse uma seguidora. "Que mulher perfeita, meus amigos!", escreveu outra. "Que perfeição! Maravilhosa, absoluta, poderosa, encantadora!", falou uma fã.

Confira as fotos do look de Maraisa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Homenagem para o amigo falecido

A cantora sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara, usou as redes para lamentar a morte de um amigo próximo. Julyer Rodrigues, maquiador da artista, faleceu no começo do mês após complicações de um Acidente Vascular Cerebral.

No Instagram, a artista recordou uma foto em que aparece com o profissional e sua irmã gêmea nos bastidores de um de seus shows e prestou uma comovente homenagem ao amigo, ressaltando que amara Julyer para sempre.

"Hoje, nós perdemos um grande amigo, confidente e maquiador. Julyer, você já estava fazendo muita falta e nesse momento ainda mais, porque a nossa esperança era que você voltasse e agora começa a cair a ficha que isso não vai acontecer... Mas no nosso coração temos a certeza que você descansou. Por aqui fica a saudade, das nossas conversas, da sua risada e companhia! Obrigada por tudo, te amaremos para sempre", disse ela.

