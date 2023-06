Após morte de maquiador, Maraisa homenageia Julyer Rodrigues: "Um grande amigo"

A cantora sertaneja, Maraisa, da dupla com Maiara, lamentou a morte de seu maquiador, Julyer Rodrigues

A cantora sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara, usou as redes na noite desta quinta-feira, 1, para lamentar a morte de um amigo próximo. Julyer Rodrigues, maquiador da artista, faleceu nesta madrugada após complicações de um Acidente Vascular Cerebral.

No Instagram, a artista recordou uma foto em que aparece com o profissional e sua irmã gêmea nos bastidores de um de seus shows e prestou uma comovente homenagem ao amigo, ressaltando que amara Julyer para sempre.

"Hoje, nós perdemos um grande amigo, confidente e maquiador. Julyer, você já estava fazendo muita falta e nesse momento ainda mais, porque a nossa esperança era que você voltasse e agora começa a cair a ficha que isso não vai acontecer…", desabafou.

Maraisa completou a homenagem se declarando para o amigo. "Mas no nosso coração temos a certeza que você descansou. Por aqui fica a saudade, das nossas conversas, da sua risada e companhia! Obrigada por tudo, te amaremos para sempre", finalizou.

A morte de Julyer foi comunicada nas redes sociais através da assessoria do profissional. "É com pesar que comunicamos o falecimento de Julier da Silva Rodrigues esta madrugada, 01 de junho, em Goiânia/GO, causada por uma síndrome neurológica de grande repercussão sistêmica, evoluindo para um quadro de infecção generalizada. Familiares e amigos agradecem, do fundo do coração, todas as manifestações de carinho. A família pede privacidade neste momento de dor e tristeza. Desejamos que todos se recordem dele sempre com muito amor e alegria, pois foram estes sentimentos que sempre ele prezou em vida", informaram.

Além de ser maquiador de Maiara e Maraisa, Julyer também foi responsável por cuidar do visual da eterna Rainha da sofrência, Marilia Mendonça (1995-2021). O profissional, vale lembrar, estava internado desde março. "Estava sumido das redes sociais para poder me recuperar, porém, sem trabalhar, não consigo arcar com todas as minhas despesas e da minha mãe. Criamos uma vaquinha on-line para quem poder ajudar no meu tratamento inicial", disse ele para tranquilizar os fãs antes da hospitalização.





Confira a homenagem de Maraisa para Julyer Rodrigues:

